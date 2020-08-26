Путин заявил о заинтересованности в тщательном и объективном расследовании состояния Навального

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом он сказал в ходе разговора с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил «недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений» в связи с «ситуацией вокруг госпитализации А.Навального».

Скриншот сайта Кремля

Согласно поиску на сайте Кремля, в последний раз имя Алексея Навального упоминалось на сайте президента России в 2018 году в опубликованном интервью австрийскому телеканалу ORF.

В устной речи Путин не называет Навального по имени. Этого также избегает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали в тяжелом состоянии после экстренной посадки в Омске. Позже политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой заявили, что политика отравили.