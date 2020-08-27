Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Беларуси

Президент России Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси при необходимости, передает ТАСС.

Такое решение было принято по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Путина, российские силы не будут использоваться до тех пор, пока «экстремистские элементы» в Беларуси «не перейдут границ, не начнут разбой».

Сейчас необходимости в них нет, подчеркнул Путин.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК страны, победил Лукашенко.