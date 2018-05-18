Путин: в законе о наказании за исполнение санкций нет «ничего необычного»

Президент Владимир Путин не видит ничего необычного в законе об ответственности за выполнение антироссийских санкций, который сейчас обсуждают и могут принять в Госдуме. Он заявил об этом на совместном брифинге с канцлером Ангелой Меркель в Сочи, передает «Интерфакс».

«Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон», — сказал он.

Он предупредил, что закон должен быть сбалансированным и «не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем партнерам, которые добросовестно работают в России». Президент выразил уверенность так оно и будет.

Путин напомнил, что Дума отложила второе чтение законопроекта для дополнительных консультаций с правительством, которое окончательно сформировали только 18 мая.

18 мая ЕС решил запустить «блокирующий статут» — закон 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных эффектов санкций США против Ирана. Такое решение Еврокомиссии опубликовано на ее сайте. Статут запрещает компаниям Евросоюза соблюдать экстерриториальные санкции других стран, в том числе США и дает им право требовать возмещения убытков, возникших из-за таких санкций от того, кто их вводил. Также этот закон признает недействительными в ЕС любые решения иностранных судов, принятые на основе таких санкций. В статут включат информацию о новых санкциях США против Ирана, которые в мае решил ввести президент США Дональд Трамп, когда объявил о выходе Америки из соглашения по иранской ядерной сделке. В ЕС опасаются, что новые санкции могут нанести ущерб европейскому бизнесу и принимают меры, чтобы его защитить.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность для граждан России за исполнение санкций против России, а также за рекомендации и передачу сведений, «которые привели или могли привести» к введению санкций.

Эту законодательную инициативу раскритиковали в Российском союзе промышленников и предпринимателей и в Совете по правам человека при президенте. Также против принятия закона выступили в Российско-германской внешнеторговой палате и во Французско-российской торгово-промышленной палате.