Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества рассказал о «военной активности блока НАТО»

Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества рассказал, что у России есть оружие, «которому нет равного в мире», и заявил о «военной активности блока НАТО». Обращение президента России опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что обеспечение обороноспособности России сегодня «остается важнейшей государственной задачей».

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы – такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надёжно защищала все страны, остаются без ответа», — сказал Путин.

По словам Путина, Россия «всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем».

«Но повторю: интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники», — рассказал Путин.

Президент отметил, что за последние годы «мы многое сделали для качественной модернизации Вооруженных сил», а во время операции в Сирии «на деле доказали, что способны решать самые сложные задачи». По его словам, на боевое дежурство «поставлено оружие, которому нет равного в мире». Он добавил, что Россия продолжит развивать «перспективные системы вооружения, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах».

Как обратила внимание «Медуза»*, в 2019 и 2020 годах Путин в поздравлениях с Днем защитника Отечества уже говорил об оружии, у которого нет аналогов в мире.

*Минюст внес «Медузу» в реестр СМИ-«иноагентов»