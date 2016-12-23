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Путина удивила реакция США на его слова о силе России

Новости
13:01, 23 декабря
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Президент России Владимир Путин заявил, что удивлен реакцией США на его слова о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Дождь.

«Представители действующей администрации США начали заявлять, что они самые сильные и самые мощные в мире. Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев больше. Мы с этим и не спорим», — сказал Путин.

При этом президент уточнил, что Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора.

«Это очень важно. Я не случайно об этом сказал. Кто такой агрессор? Этот тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Мы сильнее любого потенциального агрессора. Я могу и сейчас повторить это», — заключил президент.

Президент также отметил, что в заявлении избранного президента США Дональда Трампа об укреплении ядерного потенциала США нет никакой новизны. «Он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединенных Штатов, об укреплении Вооруженных сил. Здесь нет ничего необычного» — сказал Путин.

12-я большая пресс-конференция Владимира Путина: онлайн-трансляция

Ранее на коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора. При этом глава государства подчеркнул, что «расслабляться нельзя», потому что даже один сбой в модернизации армии и флота может привести к изменению ситуации.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Джон Кирби назвал армию США лучшей в мире.

«Я не думаю, что за всю историю человечества были вооруженные силы столь же способные, умные, сильные, с таким хорошим руководством и ресурсами, как армия США сегодня. <…> Я думаю, что профессионализм, умения и возможности армии США не поддаются дебатам и сомнениям», — сказал Кирби, комментируя высказывание Путина.

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