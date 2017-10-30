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Путин напомнил об отсутствии политических мотивов в деле Серебренникова

30 октября, 18:40
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В деле художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова «чисто финансовая основа», речи о политическом преследовании не идет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека.

«Ну, дело Серебренникова? Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — подчеркнул Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил дела других деятелей культуры, в частности, дело бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, которого 9 октября осудили по делу о  хищениях более 140 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. 

«Что нам, их тоже освобождать?» — заявил Путин, призвав ко всем относиться одинаково.

Президент добавил, что него «нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать». При этом он подчеркнул, что все граждане должны следовать закону,  вне зависимости от того, кто каким видом деятельности занимается.

Кирилла Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных основанной им «Седьмой студии» из бюджета на реализацию проекта «Платформа». По делу также проходят бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева, гендиректор Юрий Итин и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский. Им всем 17 октября продлили меру пресечения: Серебренников, Масляева и Итин останутся до 19 января под домашним арестом, Малобродский — в СИЗО.

Еще одна фигурантка дела «Седьмой студии» — продюсер «Гоголь-центра» Екатерина Воронова — уехала в Латвию. Как считают в Мосгорсуде, предварительно она уничтожила часть документов, связанных с хищениями в «Седьмой студии».

В деле также фигурирует директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Серебренниковым и от имени Минкультуры с 2011 по 2014 годы подписывала с «Седьмой студией» соглашения о предоставлении государственных субсидий на сумму свыше 214 миллионов рублей. 27 октября суд отправил Апфельбаум под домашний арест на два месяца. 

Как всё начиналось
«Я не понимаю логику этой машины»: Михаил Шац об аресте Кирилла Серебренникова и запугивании творческих деятелей
27 октября
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