Путин обвинил информатора WADA в создании личного бизнеса на применении допинга

Бывший глав Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков превратил применение допинга в личный бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. По мнению главы государства, Родченкова «кто-то вел» из-за границы.

«Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, который возглавлял у нас Российское антидопинговое агентство… Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом могу себе представить, что перемещая через государственную границу Канады или США запрещенные препараты, никогда никем не был замечен», — сказал Путин.

По словам Путина, Родченков превратил это в личный бизнес, «заставлял людей его (допинг) брать и применять», а против тех, кто отказывался употреблять допинг, «придумывал какие-то санкции. При этом президент добавил, что когда Родченкову «хвост прижали», он «удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем», все сливать, «имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни.

«На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и все. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что его там кто-то и вел, дождались определенного момента и сделали вброс этот», — заключил президент.

Родченков руководил Московской антидопинговой лабораторией с 2009 по 2013 год.

В мае The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он рассказал, что во время Олимпиады в Сочи разработал «коктейль» из трех запрещенных препаратов, которые спортсмены употребляли вместе со спиртными напитками. По словам Родченкова, как минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России.