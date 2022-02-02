Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании на следующий день после его визита в Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора Путин заявил о «хроническом саботаже Киевом минских договоренностей» и о «неготовности НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности», говорится в сообщении.

По мнению Путина, НАТО «прикрывается при этом ссылками на так называемую политику „открытых дверей“ альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности.

В свою очередь в заявлении Великобритании говорится, что Джонсон выразил Путину свою «глубокую обеспокоенность» из-за «враждебной деятельности» России на границе с Украиной. Британский премьер также «подчеркнул необходимость найти путь» решения проблемы, который будет учитывать «территориальную целостность Украины» и право страны на самооборону. Джонсон подчеркнул, что «любое вторжение России на территорию Украины станет «трагическим просчетом».

При этом лидеры стран согласились, что обострение ситуации «не отвечает ничьим интересам», сообщили власти Великобритании.

Изначально планировалось, что Джонсон поговорит по телефону с Путиным 31 января. Однако премьер-министр Великобритании перенес разговор из-за необходимости выступить в парламенте.

1 февраля Джонсон посетил Украину и провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции Джонсон заявил, что Путин «держит пистолет у головы» Украины, стягивая войска к границам.

В совместном заявлении Украина и Великобритания заявили, что любая агрессия России будет «масштабной стратегической ошибкой», которая приведет к «огромным гуманитарным издержкам».

Власти России неоднократно отвергали возможность вторжения в Украину. В конце января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет войны.