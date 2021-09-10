Путин присвоил звание «трудовой доблести» 12 городам России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам почетного звания «Город трудовой доблести». Документ опубликован на сайте Кремля.
Города получили звание за «значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Городами трудовой доблести стали Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово (Кемеровская область), Кострома (Костромская область), Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край).
В мае этого года президент присвоил звание «Города трудовой доблести» Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску, Магадану, Пензе, Рыбинску, Северодвинску, Тюмени и Чебоксарам.
9 сентября секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил присвоить звание «Города трудовой доблести» еще 11 российским городам. Путин согласился и предложил добавить к списку город Бологое.
Фото на превью: Wikimedia Commons
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