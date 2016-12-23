Путин пообещал разобраться в деле осужденной на семь лет за смс

Президент Владимир Путин заявил, что считает «достаточно жестким подходом» решение суда приговорить россиянку Оксану Севастиди к семи годам лишения свободы за государственную измену. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Дождя.

В августе 2008 года накануне российско-грузинского конфликта Севастиди отправила своему другу в Грузии несколько смс-сообщений о поезде с военной техникой в Сочи, следовавшем в сторону Абхазии, который она увидела. Краснодарский краевой суд приговорил россиянку к семи годам лишения свободы еще в марте 2016 года, однако об этом стало известно только в декабре.

По версии следствия, Севастиди передала секретные данные своему другу в Грузии, отправив ему смс.

На пресс-конференции Путин заявил, что ему сложно комментировать решение суда, так как «судебная власть у нас независимая, как во всех цивилизованных странах».

«На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой», — сказал президент. Он добавил, что постарается разобратсья в деле и понять, в чем именно заключаются обвинения.