Путин посмертно присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание Героя России 

Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему накануне под Норильском. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Зиничеву присвоили звание за «героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Глава МЧС погиб под Норильском в Красноярском крае. По официальным данным, Зиничев погиб при исполнении служебного долга, находясь «на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций». В МЧС сообщили, что он пытался спасти режиссера Александра Мельника, но ударился головой о каменный выступ.

«Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Зиничев и Мельник погибли на водопаде Китабо-Орон в Путоранском заповеднике, куда они прилетели на вертолете. По данным изданий, там они выбирали место для съемок документального фильма.

Владимир Путин, у которого Зиничев работал охранником и адъютантом, назвал его гибель «невосполнимой личной утратой».

Фото на превью: пресс-служба Кремля