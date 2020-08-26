Путин поручил проверить сделку по приватизации «Башкирской содовой компании»

Путин обратил внимание на то, что в 2013 году доля государства в контрольном пакете акций компании снизилась с 62% до 38%. «Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом 2019 году в 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей. Где деньги? Известно где — в офшорах», — заявил президент.

«Башкирская содовая компания» привлекла к себе внимание после начала вырубки лесного массива для проведения геологоразведочных работ на шихане Куштау в августе 2020 года. Это вызвало протесты, которые переросли в столкновения.

После встречи с сотрудниками БСК и экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о создании на территории шихана особо охраняемой природной территории регионального значения.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды и поливинилхлорида, а также входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов. Основными акционерами БСК являются республика Башкирия (38,28%) и АО «Башхим» (57,18%). По данным «Интерфакса», «Башхим» контролируется бизнесменами Дмитрием Пяткиным и бывшим первым вице-губернатором Ненецкого АО Сергеем Черниковым.