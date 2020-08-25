Путин поручил главе Службы судебных приставов взять под контроль работу коллекторов

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, — и подконтрольных Вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — заявил Путин.

Аристов рассказал, то из 80 тысяч жалоб, поступивших в ведомство за три с половиной года, половина была связана с нарушениями микрофинансовых организаций. Чиновник отметил, что эти организации пока неподконтрольны ФССП. Предполагается, что их переведут под контроль ФССП до конца 2021 года.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, Вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано», — добавил Путин.

Согласно антиколлекторскому закону, действующему в России с начала 2017 года, коллекторам запрещено применять физическую силу в отношении должников, а также угрожать или давить на них психологически. Им также запрещается звонить заемщикам чаще двух раз в неделю и встречаться чаще одного раза в неделю.