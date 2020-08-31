Путин подписал указы об индексации зарплат чиновников, генпрокурора и главы СК

Они вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Зарплаты были повышены с «с целью обеспечения социальных гарантий».

В 2015 году Владимир Путин в связи с кризисом подписал указ об урезании зарплат высшим государственным чиновникам на 10%. В конце 2017 года он поднял зарплаты главе СК и генпрокурору Юрию Чайке на 4%, а в октябре 2019 года — еще на 4,3% (тогда же подняли зарплаты президенту и премьер-министру). В правительстве это назвали плановой индексацией.

Источники РБК рассказывали, что чиновники Кремля и аппарата правительства получают зарплату в том объеме, который был до введения антикризисных мер, с 1 января 2019 года.