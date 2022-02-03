Путин перед визитом в Пекин написал статью о стратегическом партнерстве с Китаем

Президент Владимир Путин написал для китайского агентства «Синьхуа» статью под названием «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее». Ее перевод опубликован на сайте Кремля.

Фото: Рамиль Cитдиков / ТАСС

Статья подготовлена в преддверии визита Путина в Пекин, назначенного на 4 февраля.

«Наши страны — близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее», — говорится в статье Путина.

По словам президента, в ходе его предстоящей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином стороны уделят особое внимание вопросам развития деловых связей между странами. Путин отметил, что по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем «вырос более чем на треть» и превысил рекордный показатель в 140 миллиардов долларов.

«Уверенно движемся к поставленной цели — довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год. Реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах. В частности, в „портфеле“ Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству — 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство», — написал Путин.

Он добавил, что Россия и Китай увеличивают объемы расчетов в национальных валютах и «формируют механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций».

Путин назвал «стратегической задачей России» ускоренное развитие Сибири и Дальнего Востока, расположенных рядом с Китаем. Также российский президент подчеркнул важность партнерства двух стран в области энергетики, информационно-коммуникационной отрасли, медицине, освоении космоса.

В завершении статьи Путин напомнил о начале в Пекине зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 4 по 20 февраля. «Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям», — отметил российский президент.

Ранее США и Австралия объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в Китае.