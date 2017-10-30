Путин открыл в Москве мемориал памяти жертв политических репрессий

В Москве открыли мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена скорби», передает «Интерфакс». На церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин, который заявил, что «это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти».

Путин подчеркнул невозможность оправдания политических репрессий. Говоря о событиях тех лет, президент отметил, что «каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок».

Он отметил, что в истории России было множество противоречивых событий, для исследования которых прибегают к разным методам. Однако «когда речь идет о репрессиях», достаточно «посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», сказал Путин.

По его словам, политические репрессии «стали трагедией для всего нашего народа», и их последствия ощущаются и сегодня, поэтому «наш долг — не допустить забвения», передает ТАСС.

Мемориал памяти жертв политических репрессий получил название «Стена скорби». Он был создан по проекту скульптора Георгия Франгуляна. Монумент представляет собой двусторонний горельеф с изображением человеческих фигур. На плоскостях барельефа на разных языках нанесено слово «Помни».

30 октября — день памяти жертв политических репрессий в России.