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Путин впервые с 2012 года отклонил одобренный Госдумой и Советом Федерации закон

Новости
21:14, 29 декабря
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Президент России Владимир Путин не стал подписывать законопроект о внесении изменений в закон об общих принципах организации местного самоуправления и в закон об образовании, сообщает пресс-служба Кремля. Впервые с 2012 года президент отклонил одобренный Госдумой и Советом Федерации закон, отмечает РБК.

Фото: пресс-служба Кремля

Госдума одобрила законопроект 21 декабря, Совет Федерации — 23 декабря.

Путин направил председателю Совфеда Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину соответствующие письма. Там отмечается, что федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем «Контингент обучающихся» регионов и одноименной информационное системы.

«Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах „Контингент обучающихся“ субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе „Контингент обучающихся“, а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — говорится в письме Путина.

Ранее сенатор Елена Мизулина не поддержала соответствующий законопроект. «Речь идет о формировании некой межведомственной системы, куда, подчеркну, без ведома родителей могут заноситься любые данные о ребенке с момента его рождения, которые в конечном итоге будут доступны неопределенному кругу людей», — заявляла она.

Законопроект предполагает создание системы учета, в которую будет включена информация о количестве детей, обучающихся в той или иной образовательной организации.

Последний раз Путин отклонял закон, одобренный парламентом, в 2012 году. Это был федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об инновационном центре «Сколково“».

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