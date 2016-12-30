Прямой эфир
61,13
64,49
56,63
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Путин отказался высылать американских дипломатов из России
МЧС сообщило об окончании основной фазы поисковой операции на месте крушения Ту-154
В МИД опровергли закрытие американской школы в Москве в ответ на санкции
Медведев назвал «антироссийской агонией» новые санкции США против России

Путин отказался высылать американских дипломатов из России

Новости
15:26, 30 декабря
6 116
2
Поделиться

Президент России Владимир Путин отказался высылать американских дипломатов из России, сообщается на сайте Кремля. 

Пресс-служба Кремля

Путин заявил, что Россия не будет создавать проблем американским дипломатам и не будет высылать их из страны. 

Президент назвал новые санкции США в отношении России «провокационными». Он сказал, что они приведут к ухудшению российко-американских отношений. Дальнейшие шаги по восстановлению отношений между странами Кремль будет выстраивать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа. 

«Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — прокомментировал Путин новые санкции США. 

Путин добавил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но «не будет опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии». 

Смотрите также: Обама ввел новые санкции против России. Почему это может заставить Трампа забыть о дружбе с Путиным

29 декабря власти США ввели дипломатические санкции против России: Вашингтон распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США ввели санкции из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и МИД пообещали, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ».

30 января глава МИД России Сергей Лавров предложил Владимиру Путину ответвные меры на санкции: выслать из России 35 американских дипломатов и закрыть резиденцию посольства США в Сосновом Бору и склад на Дорожной улице в Москве. Однако Путин отказался высылать из страны дипломатов. Ситуацию со складом президент комментировать не стал. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Михаил Задорнов: «Структурные реформы в России не ведутся уже 10 лет»
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2