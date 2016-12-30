Путин отказался высылать американских дипломатов из России

Путин заявил, что Россия не будет создавать проблем американским дипломатам и не будет высылать их из страны.

Президент назвал новые санкции США в отношении России «провокационными». Он сказал, что они приведут к ухудшению российко-американских отношений. Дальнейшие шаги по восстановлению отношений между странами Кремль будет выстраивать исходя из политики будущего президента США Дональда Трампа.

«Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — прокомментировал Путин новые санкции США.

Путин добавил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но «не будет опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии».

29 декабря власти США ввели дипломатические санкции против России: Вашингтон распорядился выслать из страны 35 российских дипломатов и закрыть две загородные резиденции российского посольства в США. Под санкции также попали несколько физических лиц, а также ГРУ и ФСБ. США ввели санкции из-за обвинений в адрес России о причастности российских спецслужб к хакерским атакам в США во время избирательной кампании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и МИД пообещали, что Москва даст Вашингтону «адекватный ответ».

30 января глава МИД России Сергей Лавров предложил Владимиру Путину ответвные меры на санкции: выслать из России 35 американских дипломатов и закрыть резиденцию посольства США в Сосновом Бору и склад на Дорожной улице в Москве. Однако Путин отказался высылать из страны дипломатов. Ситуацию со складом президент комментировать не стал.