Путин назвал задержание россиян под Минском операцией украинских и американских спецслужб

Президент России Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в пансионате под Минском акцией американских и украинских спецслужб. Об этом он заявил в интервью Сергею Брилеву на «России 24».

«Людей втемную использовали для того, что переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними легальные цели — они должны были выехать в третьи страны. Их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Путин.

По его словам, россиян вывезли по поддельным документам. «Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — добавил Путин.

Россиян задержали в конце июля. Власти Беларуси назвали их бойцами частной военной компании «Вагнер». Впоследствии их отпустили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что их «перебросили» в республику для дестабилизации обстановки.