Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества

Президент Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла России в африканской республике Кабо-Верде и назначил ее заместителем главы Россотрудничества. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

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Причина освобождения Поклонской от должности посла в Кабо-Верде не указывается.

Поклонская была назначена чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Перед этим она сняла свою кандидатуру с праймериз партии «Единой России».

В январе Поклонская сообщила, что не вступит в должность посла в Кабо-Верде, поскольку у нее «изменились личные обстоятельства». Конкретные причины она не назвала.

Ранее МИД Украины обратился к властям Кабо-Верде из-за «преступной деятельности» Поклонской. В ведомстве напомнили, что Поклонская разыскивается по обвинению в госизмене против Украины, а также находится под санкциями Украины, Евросоюза, США, Канады и Японии. В МИД России заявляли, что назначение Поклонской послом России в Кабо-Верде не имеет отношения к Украине.

В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы от «Единой России». До этого она занимала должность прокурора Крыма. В 2018 году Поклонская оказалась единственным членом фракции «Единой России», проголосовавшей против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Позднее в Госдуме упразднили комиссию по контролю за доходами, главой которой была Поклонская.