Путин наградил орденом главу Мосгорсуда «за большой вклад в совершенствование правосудия»

Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, которая подала заявление об отставке, орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Егорову наградили «за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан», говорится в документе.

Ольга Егорова возглавляет Мосгорсуд с 1999 года. По информации «Би-би-си», судья заняла должность председателя при поддержке мэра Москвы Юрия Лужкова, при этом председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев был против. Ее полномочия истекают в октябре 2020 года.

В марте Верховный суд усомнился в достаточной квалификации Егоровой и еще 19 судей Мосгорсуда, указав на то, что суд систематически нарушает требования уголовно-процессуального кодекса из-за недостаточного уровня организации работы.

11 сентября Егорова подала заявление об отставке, его рассмотрят 22 октября. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на эту должность главу Южного окружного военного суда Михаила Птицына. До этого он отзывал свое заявление.