Путин наградил Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил дизайнера Артемия Лебедева и соучредителя «Лаборатории Касперского» Наталью Касперскую медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Там отмечается, что Лебедев и Касперская получили награды «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента» интернета.

В том числе такую же медаль получили члены руководства координационного центра доменов .ru/.рф Владимир Горжалцан и Андрей Романов и руководитель проектов Регионального общественного центра интернет-технологий Максим Мошков.

Кроме того, ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, а лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев — орденом Александра Невского за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства». Всего награды получали более 250 человек.