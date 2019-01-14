Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

Оператор будет создан при Минприроды, его работа будет финансироваться из бюджета. Организация будет, в частности, готовить программы по утилизации отходов, заключать договоры с компаниями, которые будут утилизировать мусор, а также привлекать частных инвесторов, выкупать землю под объекты системы утилизации и участвовать в подготовке поправок в законодательство.

Программы утилизации мусора должны быть экологически безопасны и предусматривать вторичное использование отходов в хозяйстве, следует из указа. Создать всероссийскую систему учета мусора предполагается до начала 2020 года.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что для создания инфраструктуры по сортировке и переработке мусора может потребоваться 100 миллиардов рублей из бюджета.На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Алексей Гордеев рассказал, что в 2019 году россиянам придется больше платить за сбор мусора: стоимость услуги составит 120-130 рублей в месяц на человека. Раньше эта строка в платежках была включена в общедомовые расходы. Также Гордеев заявил, что к 2030 году Россия должна полностью отказаться от полигонов для захоронения отходов.

С января 2019 года по закону во всех регионах России должны начать работу региональные операторы по обращению с твердыми бытовыми отходами. 14 января министр природы заявил, что на данный момент 69 регионов полностью либо частично перешли на новую систему обращения с мусором. Москве, Петербургу и Севастополю разрешили отложить реформу до января 2022 года.