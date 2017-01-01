Путин назвал «циничным преступлением» нападение на клуб в Стамбуле

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с нападением на ночной клуб в Стамбуле. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В результате стрельбы погибли 39 человек.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что Россия «была и остается надежным партнером Турции» в борьбе с терроризмом. Президент передал слова сочувствия родным и близким погибшим, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина открыл стрельбу в стамбульском клубе Reina, который находится на берегу пролива Босфор. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что нападавший при входе убил полицейского и прохожего, после чего вошел в здание и начал стрелять по людям. В клубе находились около 600 человек.

В результате нападения, по последним данным, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Власти Турции сообщили, что 15 из погибших оказались иностранными гражданами. В российском Генконсульстве в Стамбуле рассказали, что среди жертв и пострадавших россиян нет.

Мэр Стамбула назвал произошедшее терактом. В городе усилили меры безопасности. Правоохранительные органы Турции проводят спецоперацию по поиску нападавшего. После стрельбы власти сообщили о том, что устроивший стрельбу мужчина убит, однако позже эту информацию опровергли.