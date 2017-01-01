Прямой эфир
61,29
64,52
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Число погибших при нападении на клуб в Стамбуле выросло до 39 человек
Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам
Путин в новогоднем обращении назвал 2016 год непростым
Глава МОК анонсировал новые санкции против России из-за допинга

Путин назвал «циничным преступлением» нападение на клуб в Стамбуле

Новости
12:09, 1 января
680
0
Поделиться

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с нападением на ночной клуб в Стамбуле. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В результате стрельбы погибли 39 человек.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — говорится в телеграмме.

Путин добавил, что Россия «была и остается надежным партнером Турции» в борьбе с терроризмом. Президент передал слова сочувствия родным и близким погибшим, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина открыл стрельбу в стамбульском клубе Reina, который находится на берегу пролива Босфор. Мэр Стамбула Васип Шахин рассказал, что нападавший при входе убил полицейского и прохожего, после чего вошел в здание и начал стрелять по людям. В клубе находились около 600 человек.

В результате нападения, по последним данным, погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Власти Турции сообщили, что 15 из погибших оказались иностранными гражданами. В российском Генконсульстве в Стамбуле рассказали, что среди жертв и пострадавших россиян нет.

Мэр Стамбула назвал произошедшее терактом.  В городе усилили меры безопасности. Правоохранительные органы Турции проводят спецоперацию по поиску нападавшего. После стрельбы власти сообщили о том, что устроивший стрельбу мужчина убит, однако позже эту информацию опровергли.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Версия Белковского по Ту-154, как Путин потерял Нобелевскую премию, и что президенту подарит Дед Мороз
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2