Путин и Попова рассказали о планах отменить карантин для контактировавших с больными ковидом

Карантин для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, будет отменен. Об этом сообщила в интервью «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это — особенность эпидемического процесса именно для "омикрона" (...) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее президент России Владимир Путина на встрече с членами «Деловой России» рассказал, что обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. По его словам, недавно эту проблему обсуждала вице-премьер Татьяна Голикова с работодателями и профсоюзами.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал Путин.

В конце января правительство России сократило срок карантина после контакта с больным коронавирусом с двух до одной недели.

Фото на превью: Агентство «Москва»