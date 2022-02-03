Путин и Попова рассказали о планах отменить карантин для контактировавших с больными ковидом
Карантин для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, будет отменен. Об этом сообщила в интервью «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это — особенность эпидемического процесса именно для "омикрона" (...) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл... Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее президент России Владимир Путина на встрече с членами «Деловой России» рассказал, что обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. По его словам, недавно эту проблему обсуждала вице-премьер Татьяна Голикова с работодателями и профсоюзами.
«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал Путин.
В конце января правительство России сократило срок карантина после контакта с больным коронавирусом с двух до одной недели.
Фото на превью: Агентство «Москва»
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