Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве в «ближайшие недели»
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Они договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели».
«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении Кремля.
РБК отмечает, что это уже пятый разговор Путина и Лукашенко с начала протестов в Беларуси.
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