Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве в «ближайшие недели»

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Они договорились провести встречу в Москве «в ближайшие недели».

Фото: пресс-служба Кремля

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении Кремля.

РБК отмечает, что это уже пятый разговор Путина и Лукашенко с начала протестов в Беларуси.