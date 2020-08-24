Путин и Лукашенко договорились об использовании российской вакцины от COVID-19 в Беларуси
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор и договорились, что белорусы станут добровольцами на третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лукашенко.
Кроме того, Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцин.
В сообщении говорится, что Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, сложившуюся внутри Беларуси и на международном уровне, «особенно на западном направлении».
Пресс-служба Кремля сообщает, в ходе разговора Лукашенко информировал Путина «о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране».
11 августа Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Президент рассказал, что прививку сделала одна из его дочерей. Вакцина получила название «Спутник V», ее разработали Исследовательский центр имени Гамалеи и министерство обороны. Ожидается, что в России массовая вакцинация начнется в сентябре-октябре.
«Фармацевтический вестник» выяснил, что к моменту регистрации российской вакцины ее безопасность проверили только на 20 добровольцах. Ее клинические испытания еще не завершены.
По данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (52%) не планируют прививаться от коронавируса с помощью зарегистрированной российской вакцины.