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Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ФСИН

Новости
19:28, 3 января
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Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом говорится в списке поручений по итогам заседания Совета по правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Генпрокуратура должна будет проверить, как ФСИН соблюдает законодательство об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах лишения свободы. В частности, ведомство проверит работу ФСИН с членами общественных наблюдательных комиссий. Ответственным за исполнение поручения назначили генпрокурора Юрия Чайку. В начале сентября Генпрокуратура должна будет представить доклад по итогам проверки.

Среди других поручений Путина — проверка правоприменительной практики, связанной с работой НКО, которые признали иностранными агентами. Этим займутся администрация президента и Минюст. За исполнение поручения отвечают первый замглавы АП Сергей Кириенко, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и глава Минюста Александр Коновалов. 

Путин также поручил проанализировать «эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и прозрачности при осуществлении правосудия». Ответственными назначены уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава СПЧ Михаил Федотов, генпрокурор Юрий Чайка и глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Всего в перечне содержатся девять поручений.

Заседание членов СПЧ с президентом прошло 8 декабря в Кремле. На встрече журналист Елена Масюк сообщила Путину о том, что Общественная палата не включила некоторых участников в состав Общественной наблюдательной комиссии — организации, которая проверяет СИЗО и колонии. Из-за этого, по ее словам, работа ОНК была «фактически разрушена» в 42 регионах. Она попросила президента обратить внимание на формирование ОНК.

«И на мой взгляд и на взгляд очень многих людей, которые были связаны с ОНК в последние годы, Общественная палата не может формировать общественные наблюдательные комиссии. Это непрофессиональное, непонятно какое образование, поэтому, на наш взгляд, формировать общественные комиссии должны Уполномоченный по правам человека и Совет при Президенте по правам человека, люди, напрямую имеющие отношение к правам человека», — сказала она.

Путин отметил, что в систему нужно «вносить коррективы». 

В конце октября был выбран новый состав ОНК Москвы. В комиссию не прошла член совета правозащитного центра общества «Мемориал» Анна Каретникова, которая работала в ОНК в течение девяти лет. Совет Общественной палаты не поддержал ее кандидатуру.

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