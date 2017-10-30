Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова

Нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к сводобе слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, передает « Интерфакс ».

«Вы упомянули „Эхо Москвы“, но это-то здесь причем? Ну, больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — сказал Путин в ответ на слова журналиста Станислава Кучера, который упомянул о нападение на Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России».

Как предположил Кучера, нападение на журналистку стало возможным «в условиях определенной атмосферы». Тогда Путин заметил, что Борис Гриц, ударивший ножом Фельгенгауэр, приехал из Израиля: «В Израиле, что ли, такая атмосфера?» — уточнил президент.

В ответ Кучера попросил Путина повлиять на атмосферу в России, так как, по мнению журналиста, «это в его силах».

«Я услышал вашу рекомендацию. И, действительно, без всяких шуток и без всякой иронии подумаю, где, как и при каких обстоятельствах сделать это, но так, чтобы этот призыв услышало как можно больше людей», — заявил Путин.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц, имеющий также и российский паспорт, ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил журналистку ножом в горло. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Сейчас врачи оценивают состояние журналистки как удовлетворительное.

СК завел на Грица уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство). Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. По словам Грица, у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт» и ведущая «изводила» его.

Как рассказывал адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин, у следствия есть две версии нападения. Первая — результат психической неуравновешенности нападвшего, вторая — спланированная акция с использованием подготовленного для убийства человека. При этом официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие рассматривает только первую версию, так как реальными данными в пользу других версий нет.