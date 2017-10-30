Прямой эфир
57,92
67,28
60,07
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова

30 октября, 16:45
2 260 0

Нападение на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к сводобе слова. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, передает «Интерфакс». 

«Вы упомянули „Эхо  Москвы“, но это-то здесь причем? Ну,  больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — сказал Путин в ответ на слова журналиста Станислава Кучера, который упомянул о нападение на Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». 

Как предположил Кучера, нападение на журналистку стало возможным «в условиях определенной атмосферы». Тогда Путин заметил, что Борис Гриц, ударивший ножом Фельгенгауэр, приехал из Израиля: «В Израиле, что ли, такая атмосфера?» — уточнил президент. 

В ответ Кучера попросил Путина повлиять на атмосферу в России, так как, по мнению журналиста, «это в его силах». 

«Я услышал вашу рекомендацию. И, действительно, без всяких шуток и без всякой иронии подумаю, где, как и при каких обстоятельствах сделать это, но так, чтобы этот призыв услышало как можно больше людей», — заявил Путин. 

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Гражданин Израиля Борис Гриц, имеющий также и российский паспорт, ворвался в редакцию «Эха Москвы» и ударил журналистку ножом в горло. Ее доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Сейчас врачи оценивают состояние журналистки как удовлетворительное.

СК завел на Грица уголовное дело по статье 105 УК РФ (Покушение на убийство). Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. По словам Грица, у него с Фельгенгауэр на протяжении нескольких лет был «телепатический контакт» и ведущая «изводила» его.

Как рассказывал адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин, у следствия есть две версии нападения. Первая — результат психической неуравновешенности нападвшего, вторая — спланированная акция с использованием подготовленного для убийства человека. При этом официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствие рассматривает только первую версию, так как реальными данными в пользу других версий нет. 

Новости
«Он закрытый полностью, он никому не доверяет»: экстрасенс Перепелицын рассказал о встрече с напавшим на Фельгенгауэр
25 октября
3 246

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26 Бывшему главе кампании Трампа предложили сдаться властям США Сегодня в 15:19
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2