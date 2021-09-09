Путин допустил создание союзного парламента России и Беларуси

Президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко допустил создание союзного парламента России и Беларуси, но добавил, что пока это не обсуждалось. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Путину задали вопрос, обсуждались ли вопросы политической интеграции двух стран.

«Что касается политической интеграции, то такие задачи ставились в союзном договоре с самого начала, когда он формировался в 1997 году, когда он подписывался чуть позже. Мы считаем, <…> что нужно решать не по каким-то отдельным позициям, которые выгодны или не выгодны одной стороне, а решать в комплексе, создавая прочную экономическую базу для продвижения по вопросам чувствительным, но все-таки частным.

Также и здесь. Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, экономический базис, экономическую основу, фундамент, чтобы двигаться дальше. Мы этих вопросов пока не обсуждали, полагаем, что пока, прежде всего, нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такой может быть создан. Но для этого нужно, что называется „подрасти“. Мы этого не обсуждали и такого в повестке дня не стоит», — сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь пока не будут вводить единую валюту, этот вопрос отложили по рекомендациям Центробанка и Национального банка Беларуси. «Но это не значит, что мы к ней не вернемся», — отметил он.