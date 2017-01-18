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Путин не приедет на съезд «Единой России»
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Путин не приедет на съезд «Единой России»

Новости
19:17, 18 января
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Президент России Владимир Путин не примет участие в съезде «Единой России», который состоится 21-22 января, рассказали Дождю три собеседника, близких к Кремлю и партии. По словам одного из них, вопрос об участии главы государства некоторое время обсуждался, но теперь снят с повестки дня.

Пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил Дождю эту информацию. «В графике [президента съезд] не значится», — уточнил он.

Путин считается основателем и неформальным лидером партии. Он участвовал в последнем съезде «Единой России», который проходил в июне 2016 года. Тогда единороссы выдвигали свой список на выборы Госдумы. Путин выступил с речью, в которой поддержал партию в преддверии думской кампании. До этого он четыре года не ходил на ее съезды.

Сейчас нет такой необходимости в участии президента, как перед выборами, задачи нынешнего съезда — избрать руководящие органы партии, говорит собеседник в «Единой России». По словам другого источника Дождя, партия ожидает президента на следующем съезде, который пройдет перед выборами главы государства 2018 года. Там единороссы могут выдвинуть кандидата в президенты, и логично, если тогда он и приедет на партийный сбор, отмечает собеседник.

В работе съезда будет участвовать председатель партии Дмитрий Медведев, рассказал в среду днем журналистам секретарь генсовета партии Сергей Неверов. Съезд начнется с его выступления, уточнил Неверов. В повестке мероприятия – вопрос об избрании председателя партии, председателя высшего совета, членов высшего и генерального советов. Из слов Неверова следует, что в руководящие органы партии войдут те губернаторы и руководители региональных отделений, которые показали хорошие результаты партии на выборах Госдумы.

В последнее время выросла роль Медведева в жизни партии, говорит собеседник в «Единой России». «Он активно интересуется жизнью партии и вникает в детали», — отмечает партиец.

После сентябрьских выборов Госдумы и смены руководства внутриполитического блока Кремля (курировавший внутреннюю политику в ранге первого замглавы администрации президента Вячеслав Володин перешел на пост спикера Госдумы, его место занял Сергей Кириенко) в целом баланс сил несколько изменился, говорит источник Дождя. Если раньше администрация президента очень предметно вникала в дела партии, курировала ее и расставляла на все посты лояльных людей, то теперь внутриполитический блок скорее просто знакомится с основными решениями и их согласовывает. Отвечает за работу единороссов в Кремле начальник внутриполитического управления Андрей Ярин, указывает собеседник Дождя.

«Получается, что теперь есть несколько основных центров: Кремль, Володин как спикер Госдумы, сохраняющий на ключевых позициях в партии своих людей, и Медведев как лидер партии. Но в связи со сменой куратора итоговое слово чаще стало за Медведевым», — резюмирует собеседник Дождя.

По словам двух источников Дождя в «Единой России», пока значимых изменений в руководстве партии не планируется. Вероятно, близкий к Володину Сергей Неверов останется секретарем генсовета, Борис Грызлов — председателем высшего совета, а Дмитрий Медведев председателем партии. 

Михаил Рубин

 

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