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Путин сравнил с проститутками заказчиков «фальшивок против Трампа»
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Путин сравнил с проститутками заказчиков «фальшивок против Трампа»

Новости
16:28, 17 января
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Президент России Владимир Путин заявил, что «заказчики фальшивок» против избранного президента США Дональда Трампа «хуже проституток». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с главой Молдавии Игорем Додоном, передает «Интерфакс».

Путин, комментируя информацию о «компромате» Кремля на Трампа, обратил внимание на сообщения о том, что Трамп якобы встречался в Москве с проститутками.

«Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, многие годы занимался организацией конкурсов красоты и общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас безусловно лучшие в мире», — сказал президент. 

Он назвал проституцию «серьезным безобразным социальным явлением». «Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе в связи с тем, что не могут по-другому обеспечить себе достойную жизнь и это в значительной степени вина общества и государства. А люди которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяют против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений», — заключил Путин.

Путин также заявил, что в США продолжается острая политическая борьба, целью которой является подрыв легитимности избранного президента.

Ранее BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях между представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа и российскими спецслужбами, а также о наличии у России компрометирующих его сведений об «извращенных сексуальных актах». В нем утверждается, что ФСБ прослушивала снятый Трампом в Москве президентский номер в отеле «Ритц Карлтон», куда Трамп якобы приглашал проституток. 

В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал решение администрации Барака Обама продлить санкции против России. По его словам, уходящая администрация США относится к той категории людей, «которые прощаются, но не уходят».

«Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории», — сказал президент.

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