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Путин заявил об обязанности государства защищать «добросовестный бизнес»

Новости
14:58, 11 января
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Государству необходимо защищать «добросовестный, честный, прозрачный» бизнес. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Добросовестный, честный,  прозрачный  бизнес должен  быть надежно защищен со стороны государства, в том числе от необоснованных проверок и иного давления. Этой сфере и впредь нужно уделять повышенное внимание», — заявил Путин.

Он добавил, что за последний год прокуратура выявила 150 тысяч нарушений, которые допустили государственные органы при проверках предприятий. По словам Путина, актуальной задачей прокуратуры остается надзор за работой надзорных ведомств.

Летом 2016 года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что малый и средний бизнес продолжают испытывать «необоснованную нагрузку» со стороны органов власти. Помимо этого, Чайка призвал наказывать сотрудников правоохранительных органов, которые оказывают давление на представителей бизнеса.

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