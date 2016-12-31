Путин в новогоднем обращении назвал 2016 год непростым

Президент России Владимир Путин назвал 2016-й год непростым, однако, по его мнению, трудности сплотили страну и «побудили открыть огромные резервы» возможностей. Об этом он заявил в ногоднем обращении, которое показали на Дальнем Востоке.

«2016-й год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Главное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается», — сказал Путин.

В своем обращении он также вспомнил о тех, кто встречает Новый год «вдали от родного дома».

«Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — отметил президент.

Президент также рассказал, что «каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником». Для этого, по словам Путина, «просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки».