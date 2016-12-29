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Путин согласился сократить российскую группировку в Сирии

Новости
14:34, 29 декабря
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Президент Владимир Путин согласился с предложением Минобороны уменьшить военное присутствие России в Сирии, сообщает ТАСС. 

Сайт Минобороны

«Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного», — сказал Путин на встрече с главами Минобороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. 

Президент также сообщил, что были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Путин рассказал, что были подписаны три документа: о прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией, о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров.

По словам Шойгу, режим прекращения огня в Сирии начнется 30 декабря. Соглашение подписали отряды, общая численность которых составляет около 60 тысяч человек.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с конца сентября 2015 года. По словам российских властей, Россия ведет борьбу с террористическими группировками на территории Сирии. Власти стран Европы и США неоднократно обвиняли Россию в военной поддержке режима президента Сирии Башара Асада и атаках на гуманитарные объекты в сирийских городах. 

15 марта Владимир Путин поручил вывезти из Сирии основные силы российской группировки. Вместе с выводом основных сил ударной авиации России из Сирии, на авиабазы этой страны были переброшены российские вертолеты. В ноябре в боевых действиях стал принимать участие несущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — с него начали совершаться боевые вылеты авиации. 

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