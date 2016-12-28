Путин счел 2016 год сложнее 2015-го

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и назвал 2016 год более сложным, чем 2015-й, сообщает «Интерфакс».

«Вы знаете, что произошло у нас, какая трагедия недавно. Поэтому я хочу изменить традиционный прием в честь Нового года, чтобы он носил рабочий характер», — сказал глава государства.

«Только что в составе Совета безопасности мы говорили, что уходящий год был даже сложнее в какой-то степени в решении социально-экономических проблем, чем прошлый, 2015 год», — добавил Путин.

Он отметил, что успехи 2016 года — «результат всего нашего народа», и произнес тост — за Россию и ее народ.