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Путин дал старт подаче российского газа в Крым

Новости
13:59, 27 декабря
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В Крым начал подаваться российский газ. Старт подаче по видеоконференции дал президент России Владимир Путин, об этом сообщается на сайте Кремля.

Газотранспортная система полуострова была соединена с магистральным газопроводом страны. Общая протяженность крымского газопровода составила 358,7 километра.

О скором начале подачи газа в Крыму Владимир Путин совершил во время ежегодной большой пресс-конференции президента России. По его словам, пик нагрузки в Крыму составляет 1200-1300 мегаватт потребления. После запуска газопровода в Крыму появится «задел» в электроэнергии в размере 800-700 мегаватт, который как отметил президент, поможет полуострову развивать экономику.

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