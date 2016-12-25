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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154

Новости
11:57, 25 декабря
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию.

Самолет Минобороны Ту-154, выполнявший плановый рейс с аэродрома Адлера, пропал с радаров в 05:40 мск.

В Черном море разбился Ту-154. Онлайн

На борту находились 92 человека. Среди них было 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить российских военных с новогодними праздниками. Также в самолете были девять сотрудников СМИ — «Первого канала», «Звезды» и НТВ. В списке пассажиров была директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил полетов.

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