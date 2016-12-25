Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию.

Самолет Минобороны Ту-154, выполнявший плановый рейс с аэродрома Адлера, пропал с радаров в 05:40 мск.

На борту находились 92 человека. Среди них было 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить российских военных с новогодними праздниками. Также в самолете были девять сотрудников СМИ — «Первого канала», «Звезды» и НТВ. В списке пассажиров была директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Следственный комитет завел дело по статье о нарушении правил полетов.