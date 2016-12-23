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Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо

Новости
19:52, 23 декабря
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Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Сирии Башара Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо, сообщает пресс-служба Кремля. 

«Этот успех стал возможен благодаря совместным усилиям всех, кто сплотился в борьбе с международным терроризмом в Сирии», — сказал Путин.

Он назвал главной задачей сегодня достижение мирного урегулирования через заключение соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.

Накануне сирийские власти сообщили о полном освобождении Алеппо от террористов и установлении полного контроля над городом. Бои за него велись в течение нескольких последних месяцев при поддержке российской авиации. 13 декабря Россия заявила о переходе города под контроль сирийского правительства и прекращении военной операции.

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