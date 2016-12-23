Путин поддержал безвизовый режим Украины с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает безвизовый режим Украины с Европой. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Дождь.

«Более того, я считаю, что визовый режим в Европе — это анахронизм холодной войны, поэтому от него нужно освободиться как можно быстрее. И если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении», — сказал Путин.

При этом Путин отметил, что, насколько ему известно, речь идет о возможности предоставления виз украинцам без права на работу. По его мнению, отрицательным здесь является то, что «если не будет дано право на работу, то тогда люди с Украины, приезжающие работать в Европу, будут изначально поставлены в очень унизительное положение», и должны будут работать нелегально.

«Это значит, что они не будут социально защищены и вообще никак не будут защищены. Это будет просто такая жесткая эксплуатация, это плохо. Поэтому, если уж разрешать безвизовый въезд, нужно разрешать и право на работу», — сказал Путин.

В декабре Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для Украины. Рассмотрение резолюции об отмене виз для граждан Украины в первом чтении должно пройти в начале апреля следующего года.

Комиссия Европейского союза официально предложила Украине ввести безвизовый режим со странами ЕС в апреле 2016 года. Безвизовый режим будет доступен для краткосрочных поездок украинцев, имеющих биометрические паспорта, в страны Евросоюза.