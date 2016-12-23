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Путин назвал нецелесообразным проведение досрочных выборов в России

Новости
13:03, 23 декабря
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Проведение досрочных выборов в России возможно, однако это не является целесообразным. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ответ на вопрос журналиста The Wall Street Journal в ходе ежегодной пресс-конференции.

Фото: пресс-служба Кремля

На вопрос журналиста о том, возможно ли проведение досрочных выборов в 2017 году, Путин в шутку уточнил: «В какой стране?» «В Российской Федерации», — пояснил репортер. «Возможно, но нецелесообразно», — ответил президент.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в начале декабря исключила проведение досрочных выборов. «Это невозможно уже технически по разным причинам. Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», — сказала она.

В Кремле, в свою очередь, говорили, что планы проведения досрочных выборов не обсуждались в администрации президентов. 

В середине ноября источники Дождя сообщали, что в Кремле обсуждали план провести выборы президента России весной 2017 года, а не 2018, когда официально закончится второй срок Владимира Путина. Собеседники отмечали, что от этого сценария отказались после победы президента США Дональда Трампа на выборах в США.

Владимир Путин пока не делал заявлений, касающихся того, будет ли он участвовать в следующей президентской кампании. О намерении участвовать в выборах уже заявили глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и Григорий Явлинский, который собирается выдвигаться от «Яблоко».

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