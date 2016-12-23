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Путин ответил на вопрос о вызове Геремеева на допрос по делу Немцова

Новости
12:39, 23 декабря
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Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции прокомментировал вызов на допрос в суд бывшего начальника батальона «Север» Руслана Геремеева по делу об убийстве политика Бориса Немцова. По его словам, нет ничего удивительного в том, что преступления могут совершать лица, занимавшие официальные позиции.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

«Я внимательно слежу за всеми громкими резонансными делами, особенно за такими случаями, как убийство Немцова. То, что люди официальные, занимавшие официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать преступления, в этом нет ничего удивительного. И в нашей стране, и за рубежом это происходит сплошь и рядом. (…) Никакой новизны здесь нет», — заявил Путин.

Руслан Геремеев был вызван на допрос в суд 6 декабря по ходатайству адвокатов семьи Немцова. Вместе с ним в суд был вызван его племянник Артур. Их должны были допросить в качестве свидетелей, однако в суд они не явились.

Клан Геремеевых: Совет Федерации, батальон «Север», «Ахмат-тауэр». Что входит в сферу интересов семьи главного свидетеля по делу Немцова

Имя Руслана Геремеева неоднократно встречается в материалах дела, однако процессуального статуса у него нет. По версии следствия, организатором убийства Бориса Немцова стал водитель Геремеева Руслан Мухудинов. Ему заочно предъявлены обвинения, и он объявлен в розыск. По неподтвержденным данным, сам Геремеев находится не в России — он уехал в Объединенные Арабские Эмираты.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года несколькими выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

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