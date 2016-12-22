Путин поручил укреплять ядерные силы России

Ядерные силы России нужно укрепить ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными системами ПРО. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Путин.

Он добавил, что также необходимо улучшать стратегические неядерные силы, выводя их «на качественно новый уровень». Помимо этого, подчеркнул Путин, нужно развивать все виды и роды войск, а также продолжать осваивать высокоточное оружие, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Также Путин поручил внимательно следить за российскими границами и военно-политической обстановкой по их периметру. «Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», — заявил президент.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии, заявил, что силы НАТО у российских границ за последние 10 лет увеличилась в три раза, а разведывательная деятельность альянса по периметру России активизировалась. Из-за этого, подчеркнул он, на Балтике, в Черном море и в Арктике количество вылетов российских истребителей за последнее время увеличилось на 61%.