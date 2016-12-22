Прямой эфир
61,00
63,65
54,72
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Путин поручил укреплять ядерные силы России

Новости
13:30, 22 декабря
945
3
Поделиться

Ядерные силы России нужно укрепить ракетными комплексами, способными бороться с любыми существующими и перспективными системами ПРО. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны. Расшифровка его речи опубликована на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — заявил Путин.

Он добавил, что также необходимо улучшать стратегические неядерные силы, выводя их «на качественно новый уровень». Помимо этого, подчеркнул Путин, нужно развивать все виды и роды войск, а также продолжать осваивать высокоточное оружие, средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Также Путин поручил внимательно следить за российскими границами и военно-политической обстановкой по их периметру. «Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», —  заявил президент.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии, заявил, что силы НАТО у российских границ за последние 10 лет увеличилась в три раза, а разведывательная деятельность альянса по периметру России активизировалась. Из-за этого, подчеркнул он, на Балтике, в Черном море и в Арктике количество вылетов российских истребителей за последнее время увеличилось на 61%. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2