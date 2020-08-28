«Пусть увольняются махинаторы и карьеристы». Тихановская записала обращение к учителям

Светлана Тихановская выпустила обращение к белорусским учителям, в котором призвала защитить тех, кто отказался участвовать в фальсификациях на выборах. Обращение было опубликовано на ютьюб-канале «Страны для жизни».

Тихановская отметила, что в начале учебного года учителя, дети и их родители «взглянут друг другу в глаза» и зададут вопросы тем, кто «воровал голоса избирателей».

«Давайте очистим доброе имя школы от лицемерия и страха. Если кто-то из вас поддался давлению и пошел на подлог, дайте себе обещание дальше поступать по совести, которая важнее страха <...> Защитите своих коллег — честных учителей. Пусть увольняются махинаторы и карьеристы», — сказала Тихановская.

После выборов, которые прошли 9 августа в Беларуси, многие школьники и бывшие ученики начали приносить к зданиям школ свои грамоты и другие учебные награды. Так они выразили свое несогласие с фальсификациями на избирательных участках, расположенных в учебных учреждениях.