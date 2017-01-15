СК начал проверку по факту смерти солиста Мариинского театра

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку в связи со смертью солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 13 января Цанга обратился в медицинское учреждение в связи с плохим самочувствием, однако от госпитализации отказался.

«Днем 14 января 2017 года из-за ухудшения состояния здоровья ему была вызвана бригада скорой помощи однако, при проведении реанимационных мероприятий он скончался», — говорится в сообщении.

Как сообщала накануне «Фонтанка», Цанге стало плохо 13 января во время репетиции, но «в больнице сочли возможным отпустить 37-летнего певца домой, где и произошел рецидив».

Эдуард Цанга — лауреат и дипломант музыкальных конкурсов, в числе которых Международный конкурс Пласидо Доминго «Опералия» и Международный конкурс Елены Образцовой.