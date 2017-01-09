СК начал проверку после смерти в колонии Кургана осужденного за участие в ИГ

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку по факту смерти в исправительной колонии номер 1 Кургана мужчины, осужденного за участие в террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по Курганской области.

Как отметили в ведомстве, «в том числе проверяется информация СМИ о следах насилия на теле погибшего».

В апреле 2015 года уроженец города Ноябрьска Ямало-Ненецкого округа Руслан Сайфутбинов был признан виновным по ч.3 ст. 359 УК РФ (Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Суд Тюменской области приговорил его к трем годам лишения свободы. По версии следствия, Сайфутдинов участвовал в деятельности террористических бандформирований на территории Сирии в 2013 году.

Znak.com пишет, что Сайфутдинов ранее учился в Тюменской медицинской академии. По данным издания, он умер утром 7 января. При этом местные правозащитники заявляют, что молодой человек на протяжении нескольких недель «подвергался систематическим пыткам и избиениям предположительно со стороны персонала исправительного учреждения».

По факту смерти осужденного проводит проверку УФСИН по Курганской области. Там уточнили, что Сайфутдинов скончался в лечебно-исправительном учреждении, где находился в палате интенсивной терапии. «Ему оказывали помощь, но не спасли. У него было тяжелое заболевание», — сказал глава пресс-службы ведомства Руслан Бурсин. По предварительным данным, у Сайфутдинова не обнаружили признаки насильственной смерти.