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СК начал проверку после выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Калининграде

Новости
07:58, 4 января
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Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел поздно вечером во вторник, 3 января, в аэропорту «Храброво». На борту лайнера находились семь членов экипажа и 167 пассажиров. По информации агентства, за медицинской помощью обратились три человека.

Согласно предварительным данным, у самолета А321 авиакомпании «Аэрофлот» при заходе на взлетно-посадочную полосу поломалась передняя стойка шасси.

«Организованы осмотр места происшествия, опрос очевидцев, проведение иных неотложных проверочных мероприятий», — отметили в СК. 

«Интерфакс» сообщает, аэропорт «Хваброво» начнет свою работу с задержкой на четыре часа — с 10:00 по местному времени. В экстренных службах региона уточнили, что «закрытие аэропорта связано со вчерашним авиационным происшествием».

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