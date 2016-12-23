Мэр Нижнего Новгорода прошел проверку на детекторе лжи после расследования Навального

Мэр Нижнего Новгорода Иван Карнилин прошел проверку на детекторе лжи после расследования Алексея Навального, в котором утверждается, что близкие родственники чиновника владеют двумя незадекларированными квартирами в Майами. Об этом Дождю рассказала пресс-секретарь Карнилина Елена Волисова.

Проверка прошла в пятницу, 23 декабря, для программы телеканала НТВ «Центральное телевидение».

Пресс-секретарь уточнила, что мэру были заданы вопросы, связанные с обвинениями Навального, в том числе о квартирах, налогах и бывшей жене. Подробностей о результатах проверки она не привела.

21 декабря Навальный заявил, что близкие родственники Карнилина владеют двумя незадекларированными квартирами в Майами. В расследовании политик привел отрывки из интервью Карнилина, где он рассказал, что его жену зовут Альбина, детей — Николай и Ирина, а внуков — Иван и Валерия. Оппозиционер также привел декларацию о доходах главы Нижнего Новгорода, в которой указана одна квартира. Согласно выписке из Росреестра, среди владельцев этой недвижимости также значатся Карнилина Альбина Ивановна, Карнилин Николай Иванович и Карнилина Ирина Ивановна.

Согласно данным из реестра собственников недвижимости Майами, которые приводит Навальный, Альбина Карнилина (тезка супруги главы Нижнего Новгорода), владеет 130-метровыми апартаментами, которые три года назад были куплены за 824 тысячи долларов. Оппозиционер, ссылаясь на документ о праве владения имуществом, также заявляет, что летом 2014 году Альбина Карнилина купила за миллион долларов еще одну квартиру в Майами в том же доме, где расположены и другие апартаменты.

Карнилин подтвердил Дождю, что у его жены есть две квартиры в США. По его словам, они были куплены во время его работы в коммерческой структуре.

«Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода», — пояснил Карнилин.​