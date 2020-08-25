Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи

Синод освободил протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьи. Об этом говорится в сообщении РПЦ.

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Ранее Смирнов подал прошение об отставке по состоянию здоровья.

Новым председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.

Протоиерей Димитрия Смирнова известен своими неоднозначными высказываниями о семье и браке. В частности, в феврале он сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками», так как они «бесплатно оказывают услуги».

Он также называл процедуры ЭКО «экспериментами» фашистов и советовал просить «милостыньку» россиянам, оставшимся без денег.

В мае стало известно, что протоиерей заразился коронавирусом.