На участника протестов в Хабаровске завели уголовное дело по «дадинской» статье

Против жителя Хабаровска Александра Приходько, участвующего в протестных акциях, возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (статья 212.1 УК РФ). Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката Андрея Битюцкого, защищающего интересы Приходько.

Приходько задержали на акции 10 октября. По словам Битюцкого, в тот же день против него начали доследственную проверку по «дадинской» статье. Приходько грозит до пяти лет лишения свободы.

В середине сентября Приходько оштрафовали на пять тысяч рублей по статье об участии в мероприятии, создавшем помехи движению транспорта и инфраструктуре (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Позже его оштрафовали еще на 10 тысяч рублей по той же статье.

Статью 212.1 УК РФ называют дадинской по фамилии активиста Ильдара Дадина, который стал первым в России осужденным по ней. Его приговор отменил Верховный суд. По этой же статье осудили активиста Константина Котова и преследуют муниципального депутата Юлию Галямину.

С 11 июля в Хабаровске проходят акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. 10 октября бойцы ОМОН применили силу при разгоне митинга в Хабаровске, до этого акции проходили без силового вмешательства.